Naruto, quali sono le Tecniche Proibite? Tutte quelle che conosciamo

Il Rasengan è la tecnica più iconica di Naruto, ma nell'universo narrativo di Masashi Kishimoto ci vengono mostrate centinaia di jutsu, alcuni affascinanti e altri macabri o violenti. Questi ultimi vengono considerati come Tecniche Proibite, ossia dei jutsu di cui viene vietato l'utilizzo Ma quante Tecniche Proibite conosciamo in Naruto Shippuden?

I Kinjutsu sono delle tecniche che i grandi paesi shinobi hanno deciso di bandire per cercare di ridurre gli spargimenti di sangue e mantenere la pace. Sebbene non vengano più ufficialmente tramandate, le conoscenze di queste tecniche vengono comunque conservate. A Konoha, ad esempio, si trova un rotolo ninja che contiene la conoscenza della Tecnica Superiore della Moltiplicazione del Corpo. Proprio questo è il primo jutsu proibito di cui facciamo la conoscenza. Viene ritenuta tale poiché richiede ingenti quantità di chakra, cosa che per ovvi motivi è possibile unicamente a Naruto. Naruto padroneggia un altro Kinjutsu. Parliamo del Rasenshuriken, catalogato come tale dal Quinto Hokage Tsunade osservando i danni causati all'utilizzatore.

Tra le tecniche di Naruto considerate proibite e canoniche nel manga ce ne sono altre due mostrate quasi subito all'inizio del manga. Parliamo dell'Edo Tensei con cui Orochimaru evoca il primo e secondo Hokage, e poi riutilizzato da lui e Kabuto durante la Quarta Guerra Ninja, e il Sigillo del Diavolo con cui il 3° Hokage batte il suo allievo.

Un altro jutsu proibito è quello della rianimazione utilizzato dalla vecchia Chiyo. Questa tecnica è in grado di riportare in vita i morti, ma il prezzo da pagare è la vita di chi la usa. Per lo stesso motivo, anche il Rinne Tensei del Rinnegan è proibito. Famosissima per essere stata utilizzata da Gai Maito contro Madara, anche l'apertura dell'Ottava Porta è una tecnica proibita.

Altra tecnica di Naruto conosciuta come proibita è il Byakugo di Tsunade, il sigillo di chakra che consente di guarire qualsiasi ferita. Iconiche, ci sono poi Izanami e Izanagi del Clan Uchiha. Possibili solamente con lo Sharingan, la prima permette di alterare gli eventi riscrivendo quanto accaduto come un'illusione, la seconda invece intrappola la vittima in un ciclo di eventi infinito.

Anche il rancore della terra di Kakuzu è un jutsu proibito. Questo trasforma il corpo dell'utilizzatore in una specie di bambola tenuta insieme da numerosi e lunghi fili neri. Citiamo poi il Segno Maledetto e la Tecnica dell'Immortalità di Orochimaru, le Carta-bombe stratificate di Tobirama Senju e il sigillo dei nove draghi dell'Akatsuki.