Naruto, le tecniche di Sasuke dalla più scarsa alla più forte

Sasuke Uchiha non è ancora apparso nei primi due capitoli di Boruto: Two Blue Vortex, ma in attesa di rivederlo in azione cerchiamo di analizzare al meglio le sue capacità ninja. Shinobi più forte della storia creata da Masashi Kishimoto al pari di Naruto Uzumaki, ecco le tecniche più forti di Sasuke, dalla più scarsa alla più forte.

Per l'autore Kishimoto, Sasuke non è un villain di Naruto, ma nemmeno un eroe. L'Uchiha è uno dei personaggi più controversi dello shonen, nonché quello che ha mostrato una potenza fuori dal comune e una varietà e vastità di jutsu acquisiti impressionante.

Già nella prima parte di Naruto, anche se ancora solamente un genin, Sasuke dimostra il suo genio con diverse teniche. Una di queste è l'Attacco Concatenato del Leone, una serie di attacchi fisici che sollevano l'avversario fino poi a scaraventarlo a terra. Ha copiato questa tecnica da Rock Lee attraverso lo Sharingan.

Degno Uchiha, Sasuke è abile nell'arte del fuoco. Può usare la tecnica della pioggia di fuoco, con la quale "sputa" dalla bocca diverse, piccole palle di fuoco, oppure la Palla di Fuoco Supremo, una gigantesca ondata di fiamme.

Erede di Orochimaru, ha appreso le tecniche legate alle serpi. Sasuke può usare l'Hidden Shadow Snake Hands oppure il Binding Snake Glare Spells, due jutsu con il quale l'Uchiha sorprende gli avversari con le serpi evocate dal suo corpo.

Tra le tecniche migliori di Sasuke rientra quella dell'evocazione. Sasuke ha firmato ben due evocazioni, quella del serpente Manda e quella del falco Garuda.

Attacco peculiare di Sasuke è il Chidori. Appreso grazie a un addestramento con il maestro Kakashi, Sasuke ha fatto sua questa tecnica evolvendola in vari modi. Una delle più iconiche è la Spada di Kusanagi, con cui l'Uchiha infonde il chidori nella katana.

Le tecniche migliori di Sasuke sono quelle legate allo Sharingan degli Uchiha. In possesso del Mangekyo Sharingan, Sasuke può utilizzare il Susanoo, l'Amaterasu e i genjutsu legati al potere oculare. Può inoltre combinare Susanoo a Kagutsuchi per dare vita a fiamme nere eterne che possono essere usate ad esempio come frecce.

Per un certo periodo, Sasuke ha accesso ai poteri delle Sei Vie, in particolare quelli dello Yin. Combinando il suo Yin con lo Yang di Naruto, i due ninja possono scatenare il Chibaku Tensei, la tecnica che sigilla Kaguya Otsutsuki.

Altra tecnica fenomenale di Sasuke è il Kirin, un dragone elettrico che appare nel cielo e che colpisce come un fulmine dall'alto. Similare, ma ancora più potente, è la Freccia di Indra, un fulmine che viene sparato come una freccia elettrica da Susanoo.

Dojutsu più potente di Sasuke è il Rinnegan. Grazie a questo potere oculare Sasuke può aprire portali con cui muoversi in dimensioni spazio-temporali, utilizzare Amenotejikara, con cui può sostituirsi a qualsiasi oggetto materiale disorientando gli avversari. In Boruto questo suo potere è andato perduto, ma è possibile che in Boruto: Two Blue Vortex Sasuke riottenga il Rinnegan.