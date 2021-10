Naruto: Temari affascinante in un cosplay creato da Izanamitan

La fase di Naruto: Shippuden è stata indubbiamente la più lunga della storia del ninja biondo, almeno finora, in attesa che si concluda anche Boruto: Naruto Next Generations. Nel secondo progetto animato della serie di Masashi Kishimoto sono tornati alla carica tanti personaggi visti nella prima parte della storia.

In occasione del torneo Chunin, l'autore ne approfittò per ampliare notevolmente il proprio mondo e, nonostante i test si tenessero a Konoha, arrivarono lì giovani ninja da tutto il mondo. Così abbiamo avuto un assaggio del potere del Villaggio della Sabbia, con il terzetto di fratelli composto da Gaara, Kankuro e Temari, capitanati da Baki.

Temari è la sorella maggiore del gruppo ed è una ragazza bionda con i capelli annodati in quattro trecce dietro la testa e che ama combattere con un ventaglio gigante, ottimo per sprigionare tutto il suo chakra con la materializzazione del vento. Futura sposa di Shikamaru e madre di Shikadai, la cosplayer Izanamitan ha però deciso di mostrarla nella versione di Naruto Shippuden. Fu lei uno dei primi personaggi ad apparire dopo il timeskip, presentandosi con un abito rinnovato, come si può vedere in basso. Un cosplay di Temari del deserto molto fedele nonostante l'assenza del ventaglio gigante.