Naruto: Temari si prepara a scatenare l'arte del vento in un affascinante cosplay

L’esame di selezione per i Chunin, organizzato nel villaggio della Foglia, ha portato con sé l’introduzione di molti ninja e kunoichi diventati poi personaggi alquanto importanti nella serie di Naruto. Tra loro si trovavano anche i fratelli Gaara, Kankuro e Temari, che padroneggiava già l’arte del vento come evidenziato in un recente cosplay.

Introdotta insieme ai due fratelli nel capitolo 34 del manga, Temari appare subito come una ragazza decisa, dura, diffidente ma anche terribilmente abile nell’arte del vento grazie ad un grande ventaglio che porta chiuso sulle spalle. Durante l’esame di selezione di chunin, e al primo incontro con Sakura, si dimostra quasi altezzosa e crudele, tratti con cui Kishimoto ha voluto rappresentare la minaccia dei ragazzi della Sabbia, soprattutto Gaara.

Col passare delle prove Temari dimostrerà la sua incredibile abilità nei combattimenti, sia strategica che esecutiva con varie tecniche dell’arte del vento, arrivando persino a vincere contro Shikamaru, suo futuro marito che in quello scontro decise di arrendersi. Per onorare la kunoichi della sabbia, l’appassionata koriko.yuki l’ha interpretata nel riuscito cosplay che potete vedere nel post in calce.

Prendendo come riferimento il design visto in Shippuden, con un kimono nero e delle fasce rosse. Il ventaglio fa da sfondo, e riprende abbastanza fedelmente la semplice fantasia originale, con delle sfere violacee. Tutto sommato si tratta di un buon cosplay e sicuramente un ottimo omaggio ad una delle kunoichi più rappresentative della prima parte della serie.

