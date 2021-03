Naruto: la tennista Naomi Osaka si mostra nei panni di Sakura

Naomi Osaka è una stella nascente del tennis il cui nome ha fatto notizia negli ultimi tempi per l'ottenimento del quarto titolo Grande Slam. La donna ha recentemente condiviso una propria foto in cui sfida la protagonista di Naruto. Vediamola insieme.

L'opera di Masashi Kishimoto che narra la storia di un ninja col sogno di diventare Hokage, il guerriero più forte del proprio villaggio, ha conquistato numerosi lettori ed è uno dei manga più conosciuti al mondo. Attualmente è in corso di pubblicazione l'opera sequel avente come protagonista il figlio di Naruto e che, nei nuovi episodi di Boruto, è alle prese con Kawaki, un nuovo misterioso personaggio, ed il risveglio del suo potere Karma.

Il manga degli shinobi è recentemente stato citato da Naomi Osaka, tennista di cui abbiamo già parlato sul nostro sito in merito ad una serie Netflix. L'atleta ha infatti condiviso una foto tramite il proprio account Twitter la quale può essere visualizzata al termine di questa news ed in cui la ragazza si mostra con un nuovo aspetto. Ella infatti, come la kunoichi del Team 7 Sakura Haruno, sfoggia i propri capelli di colore rosa fissando con sguardo di sfida l'obbiettivo della fotocamera.

I fan della serie apprezzeranno sicuramente il nuovo look della donna, nonché la sua inaspettata citazione alla ragazza eternamente innamorata di Sasuke. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere lasciando un commento.