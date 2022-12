NARUTO THE GALLERY: illustrazione speciale di Kishimoto per celebrare il debutto

Il giorno 8 novembre 2022 è avvenuto il compleanno del papà di Naruto Masashi Kishimoto. Quest'anno peraltro è il ventesimo anniversario dell'anime televisivo e le sorprese sono tante.

Tra queste i fan possono apprezzare il trailer 2022 di Naruto in stile remake, pubblicato il 3 ottobre da Studio Pierrot, oppure il nuovo artwork del maestro presente in calce a questa notizia grazie al tweet di WSJ_manga.

Vedere i tratti di china e copic sapientemente distribuiti su carta dal maestro Kishimoto è un piacere per gli occhi ed inoltre è curioso osservare come si è evoluto il suo stile di disegno in tutto questo percorso che ancora non dà segni di terminare, ma che tutt'altro si estende egregiamente in maniera ufficiale tra spin-off, Boruto e disparati progetti. Infatti tra quest'ultimi in Giappone aprirà il 10 dicembre la mostra NARUTO THE GALLERY 'ove gli spettatori potranno ammirare approfondimenti visivi sui legami tra i personaggi come da trasposizione anime.

Nel frattempo che per la nuova mostra di Akihabara vengono messi a punto gli ultimi step prima di dare il benvenuto ai clienti, proprio per celebrare l'imminente debutto della GALLERY la nuova illustrazione in calce è realizzata: il giovane Uzumaki ammicca con un occhiolino al se stesso in età adulta; vi piace l'immagine? Fatecelo sapere con un commento qui sotto!