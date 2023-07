Naruto: The Whorl Within the Spiral ricrea un'iconica scena con Jiraiya

Il nuovo manga one-shot di Naruto, intitolato Naruto: The Whorl Within the Spiral, ha fatto rivivere ai fan una delle scene più strappalacrime della serie attraverso un commovente omaggio a Jiraiya, uno dei personaggi più amati della saga.

Con una lunghezza di 55 pagine, Naruto: The Whorl Within the Spiral è stato pubblicato per celebrare il 20° anniversario dell'anime sulla celebre rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha.

Naruto, con il passare degli anni, si è dimostrato un maestro nell'arte di far piangere i suoi fan. Ci sono state numerose scene memorabili ma poche hanno avuto un impatto così profondo quanto quella che coinvolge Jiraiya. La morte del leggendario Sannin ha scosso il mondo di Naruto e la sua eredità è rimasta indelebile nella memoria di tutti. Se volete conoscere quali sono le morti più dolorose nella storia di anime e manga vi consigliamo la lettura di questo articolo.

Il nuovo one-shot si è concentrato sull'esplorazione del passato di Minato Namikaze, il padre di Naruto. Nel momento in cui Minato perfeziona il famoso Rasengan, il suo maestro e mentore Jiraiya è così fiero del suo allievo che decide di festeggiarlo regalandogli un ghiacciolo. Questo gesto evoca ricordi struggenti poiché lo stesso ghiacciolo era stato donato a Naruto da Jiraiya durante il loro ultimo incontro, poco prima che il Sannin partisse per la sua fatale missione al villaggio della pioggia dove avrebbe affrontato il temibile Pain.

Quel momento della serie originale è stato senza dubbio uno dei più commoventi e significativi per i fan. Riviverlo nel nuovo manga è stato un regalo per i lettori, i quali hanno potuto ricollegarsi alle emozioni e all'importanza di Jiraiya nella vita di Naruto.

Con la ricreazione dell’iconica scena del ghiacciolo, Naruto: The Whorl Within the Spiral dimostra il potere delle storie ben raccontate e dei personaggi amati. Riesumare momenti di profonda emozione come questo rende omaggio alla ricchezza del mondo di Naruto e continua a mantenere viva la sua eredità nel cuore dei lettori.