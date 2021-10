Naruto: la top 10 delle kunoichi più forti di tutta la serie, dalla peggiore alla migliore

Sicuramente negli shonen gli uomini tendono ad avere più voce in capitolo durante le battaglie, ma in Naruto non sono di certo da sottovalutare le donne. Le kunoichi, ovvero le ninja donne, sanno dire la loro e molti rivestono anche incarichi fondamentali per la vita di un villaggio ninja. Quali sono le dieci kunoichi più forti apparse in Naruto?

Scegliamo i personaggi valutandoli al termine della Quarta Grande Guerra Ninja, quindi nelle fasi finali del manga di Naruto ma prima dei vari timeskip che portano alla storia di Boruto.

Partiamo dalla decima posizione con Hanabi Hyuga, una ninja che nonostante la tenera età è più forte della sorella maggiore Hinata, di suo una ninja molto capace, in particolare nelle fasi finali della storia. Hanabi non a caso diventerà la reggente del clan Hyuga, succedendo al padre Hiashi. Nona posizione invece per l'anziana Chiyo, la marionettista nonna di Sasori che anche se anziana ha mostrato le sue ottime doti proprio contro il nipote in una lunga battaglia.

Kushina Uzumaki si piazza invece in ottava posizione. La kunoichi del paese delle onde e futura madre di Naruto poteva contare sul chakra del Kyubi, pur non potendo controllare bene il Cercoterio, ma anche di un chakra unico e potente. Settima posizione invece per Konan, la donna dell'Organizzazione Alba in grado di tenere testa perfino a Obito Uchiha.

Sesta posizione per Kurotsuchi, una degli esponenti più importanti del Paese della Terra e futuro Tsuchikage. Le sue potenzialità offensive grazie all'arte della terra sono elevate nonostante la giovane età. Quinta posizione per Sakura Haruno, la ragazza reputata inizialmente inutile ma che poi, tra abilità mediche, controllo del chakra perfetto, tecnica del richiamo e Byakugo è riuscita a ritagliarsi uno spazio importantissimo nella guerra ninja.

Quarta posizione per la Forza Portante Fu, capace di trasformarsi parzialmente nel suo cercoterio Chomei per usarne ali e coda. In aggiunta, i suoi jutsu sono difficili da contrastare. Al terzo posto inseriamo Nii Yugito, la Forza Portante del Gatto a Due Code. La donna non è stata mostrata molto nella serie ma era in grado di trasformarsi e controllare pienamente il suo cercoterio, così come faceva Killer Bee. Ciò le dona un potenziale offensivo devastante.

Seconda posizione per Mei Terumi, la quinta Mizukage in grado di usare tante alterazioni del chakra e creare così degli attacchi devastanti. Tra nebbia acida e lava rovente, Mei Terumi mette facilmente in difficoltà Sasuke e si dimostra in grado di combattere con avversari estremamente potenti. Al primo posto scegliamo invece Tsunade, ninja dotata di un ottimo chakra, per di più immagazzinato grazie al Byakugo. Grazie a quest'ultimo e al suo poderoso controllo delle arti mediche, può lanciarsi in battaglia come una macchina da guerra senza temere ferite.

