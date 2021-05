Naruto: la Top 10 dei migliori scontri nel manga di Masashi Kishimoto

Naruto è considerato da molti come un pilastro dei battle shonen, nonché una delle opere più significative di sempre insieme a Dragon Ball e ONE PIECE. I tre manga del resto hanno introdotto milioni di fan sparsi per tutto il mondo a manga e anime, e uno dei punti in comune è la grandissima quantità di scontri che hanno fatto la storia del medium.

Oggi, abbiamo deciso di condividere con voi la nostra personale classifica dei migliori dieci scontri di Naruto, pescati direttamente dai 700 capitoli del manga di Masashi Kishimoto. In cima all'articolo potete dare un'occhiata al nostro nuovo video disponibile sul canale YouTube di Everyeye Plus, in cui analizziamo le battaglie più intriganti e stiliamo la nostra Top 10.

Nel gradino più basso del podio abbiamo scelto Naruto vs Pain, una delle battaglie più sentite della serie con il grandissimo ritorno da eroe del protagonista. Al secondo posto invece troviamo una delle battaglie più apprezzate dai fan, quella tra Rock Lee e Gaara, mentre la corona non poteva che posarsi sullo scontro più curato della serie, quel Naruto vs Sasuke che ancora oggi emoziona milioni di fan.

E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo?