Naruto torna su Shonen Jump: 8 serie debuttano sulla rivista

Gli ultimi report finanziare di Shueisha devono aver scosso l'editore, che dopo un pesante -40% sta rinnovando la sua line-up. Nel corso del prossimo periodo, infatti, Shonen Jump accoglieranno ben otto nuove serie manga, tra cui due ambientate nell'universo narrativo di Naruto.

Stando a quanto reso noto dalla casa editrice nipponica, per reagire alle ultime note negative e alla chiusura di serie come Doron Dororon, il servizio web Shonen Jump+ sta per dare il benvenuto a ben otto nuove serie manga. Il loro esordio è previsto tra il mese di ottobre 2022 e l'inizio di quello di novembre.

Tra queste serie troveremo gli adattamenti manga delle novel Naruto Konoha Shinden e Sasuke Retsuden. Sulla base della novel di Jun Esaka e Masashi Kishimoto, il manga Naruto - L'impresa eroica di Sasuke: i coniugi Uchiha e il firmamento stellare riceverà i disegni di Kimura Shingo ed esordirà su Jump+ dal 23 ottobre. Il romanzo breve di Naruto: Konoha Shinden - La nuova generazione della Foglia è invece stato scritto da Sho Hinata. L'omonimo manga vanta i disegni di Sai Natsuo (Psycho Pass) e debutterà il 29 ottobre sull'applicazione. Queste le altre serie manga in arrivo:

Chieri's Love is 8 Meters di Watari Mitogawa (2 ottobre);

Muscle Island di Nariati Narita (15 ottobre);

After School Secret Club di Teppei Fukushima (18 ottobre);

oloX MEETing di Anmitsu Okada (1 novembre);

My Girlfriend with Multiple Personalities di Homekorsuke & Fanko (9 ottobre);

Killed by my young borther in law di Morudau (4ottobre).

Al momento non è ancora noto se queste serie arriveranno anche su MangaPlus, applicazione disponibile in Europa. A voi piacerebbe poter seguire, anche se in lingua inglese, gli adattamenti manga delle novel di Naruto e le altre novità in arrivo?