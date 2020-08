Naruto: torna Tsunade con un accattivante cosplay di Laracos

Naruto è un anime che ancora oggi intrattiene e fa sognare tanti spettatori. Mentre per i fan americani sta arrivando un'edizione home video di Naruto con una copertina discutibile, gli spettatori e appassionati dal resto del globo possono tornare alle avventure del ninja con Crunchyroll e gli altri modi legali per vedere anime.

Tra i personaggi più importanti, seppur non tra i principali, c'è Tsunade Senju, quinto Hokage di Konoha. È stata lei il capo villaggio a essere presentata di più in Naruto: dopo la dipartita del terzo Hokage che morì per salvare il Villaggio della Foglia dall'assalto di Orochimaru, Jiraiya e Naruto si lanciarono in una missione per trovarla e offrirle il cappello bianco e rosso.

Tsunade attira subito l'attenzione per il seno che le ha valso diverse avance indesiderate anche da Jiraiya. Per crearne un cosplay dunque è necessario usare qualche accorgimento particolare oppure avere un fisico tale da poterne replicare le qualità fisiche. Una delle ultime a vestire i panni dell'Hokage è stata Lara Cosplay che, come potete osservare in basso, ha regalato ai suoi fan due foto dove indossa il classico vestito grigio e il cappotto verde. Questo cosplay di Tsunade vi piace o ritenete più idoneo quello realizzato tempo fa da Kaho Shibuya?