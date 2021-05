Naruto: i tre leggendari Sannin come il team 7 in questa fan art mash-up

Il manga di Naruto, insieme alle due serie animate, è conosciutissimo in tutto il mondo. Pubblicato dal 1999 fino al 2014, c'è un'intera generazione di fan di manga cresciuta con le avventure del ninja biondo. Essendo inoltre stato uno dei manga più famosi della sua epoca se non di sempre, gli appassionati sono davvero tantissimi.

Per questo in rete ci sono fan art dedicate a Naruto e a tutti gli altri personaggi a perdita d'occhio. In ogni angolo è possibile scorgere illustrazioni ben realizzate come quella di Sakura e Ino, che riprendono momenti tratti dalla serie. Altre volte però è possibile scorgere anche dei mash-up mai visti nella storia originale di Masashi Kishimoto.

Uno di questi che è diventato virale sul subReddit di Naruto riguarda il team 7 e i sannin. Ormai sappiamo che i tre ninja leggendari sono stati dei maestri fondamentali per Naruto, Sasuke e Sakura, insegnando loro nuove tecniche e modi di combattere. Il fan Goneghosted ha deciso di ridisegnare i giovani genin ma con i tratti e i colori principali dei loro maestri.

In basso vediamo quindi questa fan art con un Naruto dai capelli bianchi e la tuta verde e rossa, con tanto di marchi rossi sul viso; una Sakura con i capelli lunghi e biondi oltre l'immancabile Byakugo; infine Sasuke dalla pelle biancastra e abiti scuri e monocromatici come quelli di Orochimaru. Cosa ne dite di questo team 7 rivisitato in chiave sannin?

Il successo di Naruto nel mondo è tale da spingere un politico peruviano a usare un cosplay dell'Akatsuki per ottenere voti.