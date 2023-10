Naruto: i tre leggendari Sannin da giovani nella figure di GPS Studio

Konoha ha avuto molti ninja straordinari nel corso della sua storia, e dopo gli Hokage, che hanno apportato importanti contributi al mondo ninja, e ispirato Naruto, troviamo i tre Sannin. Combattenti leggendari, ed esperti in tecniche molto diverse tra loro, Jiraiya, Tsunade e Orochimaru sono tornati insieme in una nuova figure da collezione.

Molti anni prima della narrazione incentrata sulla storia di Naruto e del team 7 sotto la guida di Kakashi, durante la Terza Grande Guerra dei Ninja, Konoha dovette affrontare i ninja del villaggio della pioggia in una delle battaglie più cruente dell’intero conflitto. In quell’occasione furono solo tre i combattenti di Konoha che riuscirono a salvarsi: i tre Sannin. All’epoca Jiraiya, Tsunade e Orochimaru erano ancora molto giovani, ma si erano già distinti per le loro rispettive capacità, offensive, difensive e curative sul campo di battaglia.

I tre riuscirono a fronteggiare anche Hanzo, leader del villaggio della pioggia, e un gigantesco rettile che gli valse il soprannome di Hanzo la Salamandra. Definito da Jiraiya come un ninja incredibilmente potente e piuttosto giudizioso, Hanzo decise di risparmiare la vita dei ragazzi, in una scena immortalata dagli artisti di GPS Studio nella figure che potete vedere nel post riportato in calce.

Mentre Tsunade, con la decisione e la rabbia dipinte sul volto, sorregge Jiraiya, stanco per aver appena eseguito una tecnica difensiva, Orochimaru assume una posa minacciosa pur mantenendo la sua solita compostezza. La figure, alta 33 centimetri, è piuttosto semplice nel suo insieme, ma comunque ben realizzata, mostra una delle rare sequenze dedicate ai tre Sannin da giovani. In arrivo nel 2024, la figure è già prenotabile al prezzo di 290 euro.

