Naruto: tre ninja che non hanno avuto la possibilità di mostrare tutto il loro potenziale

In un mondo connaturato alla belligeranza come quello costruito da Masashi Kishimoto nel corso di Naruto, ogni personaggio è costretto a trascendere i propri limiti, se vuole assicurare l'incolumità dei suoi cari e del Villaggio di appartenenza. Ma non tutti gli shinobi del manga hanno avuto la possibilità di esprimere interamente il potenziale che li contraddistingue.

È chiaro che in un'opera così stratificata come quella concepita qui dal mangaka, dove la delineazione degli ecosistemi socio-politici (cioè i Villaggi) e la codificazione delle tensioni storiche che di volta in volta ne hanno attraversato le relazioni hanno occupato buona parte delle riflessioni di Kishimoto, era complesso, se non addirittura improbabile, ritagliare per ogni singolo shinobi uno spazio adeguato che li portasse ad eviscerare tutte le loro abilità, anche tra quelli che hanno goduto di una certa centralità narrativa, soprattutto nella prima sezione del manga: ovvero quando la narrazione era ancora (e oseremmo dire, legittimamente) focalizzata sulla veicolazione dei fenomeni di worldbuilding finalizzati ad infondere un ampio respiro (anche di natura storiografica) alla storia.

Ed è proprio a partire da uno dei compagni di accademia del protagonista, che possiamo iniziare a delineare questa particolare lista: vale a dire da Rock Lee. In piena continuità con il suo amato maestro, l'allievo di Gai Maito ha occupato un ruolo centrale nella codificazione dei temi cardine della narrazione, essendo il rappresentante e testimone assoluto di quello spirito della giovinezza che è da intendere come la filosofia-simbolo dei ninja di Naruto. E in quanto veicolo di questo orizzonte filosofico, è attraverso la sua ossessione per l'allenamento, grazie alla capacità di trascendere i propri limiti biologici mediante l'impegno e il duro lavoro, che Kishimoto ha decretato lo shinobi come specchio di riflessione – e forse anche di rielaborazione – di tutti i principi (etici, morali e valoriali) su cui si è fondato il manga. E per quanto il ninja sia stato oggetto di un notevole percorso di evoluzione nella prima frazione dell'opera, è pur vero che con l'approdo al ciclo di capitoli di Shippuden Rock Lee è stato relativamente relegato ai margini del racconto, al punto che durante la Quarta Guerra Ninja ha avuto la possibilità di eviscerare solamente la Sesta e la Settima Porta Difensiva del Corpo, a differenza del maestro che è stato in grado di attivare – o meglio, di mostrare – anche l'ultima fase dell'iconica tecnica.

Anche il secondo personaggio su cui vogliamo concentrare qui l'attenzione si lega, almeno indirettamente, a Rock Lee: stiamo parlando di Kimimaro. Il ninja, forse più degli altri giovani shinobi visti durante la fase iniziale del manga, è contraddistinto da un potenziale latente immenso, al punto che come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo i crimini più spregevoli di cui si è macchiato Orochimaru in Naruto, Kimimaro non era solo considerato il punto apicale degli esperimenti corporei del sannin, ma anche il suo contenitore più eccellente. Possibilità, questa, che non si è poi verificata a causa della malattia di cui ha sofferto a lungo lo shinobi, costringendolo così a limitare l'espressione di tutto il suo potenziale.

E si arriva così al terzo ed ultimo personaggio della lista, per cui vanno avanzati dei discorsi relativamente diversi. Perché a differenza di Rock Lee o di Kimimaro, nel momento stesso in cui è stato presentato nel manga, Fugaku Uchiha aveva già metabolizzato tutte le sue abilità. E per quanto il padre di Sasuke ed Itachi non sia mai stato mostrato in azione nel corso dell'opera, sappiamo che lo shinobi, in quanto responsabile del plotone di sicurezza cittadina di Konoha, godesse di una certa reputazione tra gli abitanti del Villaggio, tanto che il suo nome era stato preso in considerazione nel momento in cui bisognava selezionare il Quarto Hokage, scelta poi ricaduta sul padre di Naruto. Ma la morte a cui Itachi ha destinato Fugaku, il quale non ha cercato neanche di opporsi ai piani del figlio in modo da non rendergli ancora più doloroso il completamento della missione, ha gettato per sempre un velo sulle abilità reali dell'Uchiha, di cui non conosceremo mai il vero potenziale.

