Naruto: tre personaggi eroici che hanno sfidato ogni pregiudizio

In Naruto, il valore di un ninja non è da individuare tanto nelle abilità (anche quelle innate) o nei successi conseguiti nel corso della propria carriera. No: quello che conta è la capacità di non fermarsi davanti ai pericoli, e di superare gli ostacoli attraverso l'abnegazione e la dedizione assoluta al proprio credo e al villaggio di provenienza.

Per questo motivo, i personaggi del manga di Masashi Kishimoto sono impervi a qualsiasi (pre)giudizio di circostanza, proprio perché il loro vero valore, sia come esseri umani che come ninja, emerge nel momento in cui la vita dei propri compagni o la pace del villaggio a cui si appartiene rischia di essere compromessa per sempre.



Ecco allora che vogliamo qui soffermarci su alcuni eroi ed eroine, che attraverso il duro lavoro e il superamento dei propri limiti, hanno superato le lacune che li avevano resi inadeguati a tutelare il benessere della collettività, fino ad entrare nella ristretta cerchia dei ninja immortali. Perciò, malgrado un personaggio come Itachi sia il ninja-simbolo di Naruto, questa lista non includerà quegli shinobi che sono stati graziati sin dall'infanzia di un talento formidabile.

Se vogliamo guardare agli underdog, il personaggio più sottovalutato di tutti, quello che per sua stessa natura sembrava configurarsi come un'antinomia del ninja, è sicuramente Rock Lee. Il discepolo di Gai Maito, infatti, non aveva alcun talento né abilità particolare: i ninjutsu, anche quelli più semplici, erano fuori dalla sua portata, così come qualsiasi tipologia di genjutsu. Ma il ragazzo, senza mai scoraggiarsi, ha reso il taijutsu (cioè il combattimento corpo a corpo) una vera e propria forma d'arte, un mezzo con cui accedere alla natura più primordiale delle tecniche ninja, consentendogli prima di mettere in difficoltà un jinchuriki prodigioso come Gaara (l'unico che era stato in grado di sorprenderlo davvero, oltre Naruto) e poi di seguire le orme del leggendario maestro, fino a diventare un'icona di coraggio e resilienza. Le caratteristiche per cui Kishimoto ha sempre mostrato particolare fascinazione.

Altro personaggio a cui nessuno inizialmente dava credito, è Choji Akimichi. L'amico e compagno fraterno di Shikamaru è sempre stato all'ombra dei suoi colleghi, sia perché considerato incapace di professare le arti dei ninja, sia per la sua endemica pigrizia. Ma come capita a tutti i grandi personaggi di Kishimoto, nel momento del bisogno il ragazzo ha rivelato la sua vera natura. Nel corso dell'arco del salvataggio di Sasuke, forse la saga in assoluto migliore di Naruto, Choji non solo supera i suoi limiti biologici grazie alla speciale pillola del suo clan, ma decide deliberatamente di sacrificare la propria vita per una missione più grande del singolo individuo. Un manifesto, questo, alla natura sacrificale degli shinobi, il cui compito, alla fine dei conti, è quello di anteporre la collettività al benessere personale.

Il terzo e ultimo personaggio della lista non può che essere Hinata. Vissuta all'ombra del cugino Neji, nonostante appartenesse alla casata principale degli Hyuga, la ragazza ha sempre provato difficoltà ad esprimere il proprio talento, sia per una timidezza caratteriale di fondo, sia per le pressioni comunitarie a cui doveva sottostare sin dall'infanzia. Ma ogni volta che il suo amato Naruto si trova in difficoltà, ecco che emerge il lato più coraggioso e intraprendente di Hinata, capace di affrontare ogni disagio o situazione pur di evitare che il futuro marito sprofondasse nel baratro della disperazione. E non è un caso che la ninja abbia stregato l'anima dell'eponimo eroe, entrando nel cuore di ogni lettore grazie alla sua forza d'animo e all'innata gentilezza che la contraddistingue.