Naruto: i tre personaggi di cui Kishimoto ha ingiustamente sprecato il potenziale

Ci sono personaggi in Naruto che rompono ogni pregiudizio grazie al loro eroismo. Altri invece che appaiono destinati ad entrare nell'immaginario collettivo dei lettori per la centralità che assumono nelle storie; altri ancora che avrebbero potuto occupare un ruolo di rilievo nel manga, se solo Kishimoto non li avesse abbandonati anzitempo.

È su questi personaggi che vorremmo qui concentrare l'attenzione. Perché se è vero che un'opera articolata come Naruto è costellata da una miriade di figure memorabili, entrate sin da subito nel panorama delle grandi icone dello shōnen nipponico, bisogna anche sottolineare che non tutti i personaggi hanno ricevuto lo stesso trattamento. Una considerazione che riguarda non tanto il ruolo secondario a cui sono stati (anche giustamente) confinati dal mangaka - dal momento che ogni narrazione necessita di figure ausiliarie – quanto il progressivo snellimento della loro funzione nell'opera, che li ha visti addirittura sparire nella seconda parte del manga.

Uno di questi è sicuramente Kiba. Nel momento in cui è stato introdotto agli inizi della storia, il membro del team 8 sembrava un personaggio dal grande potenziale. Assieme al suo cane Akamaru formava un duo temibile, tanto che nell'arco narrativo del salvataggio di Sasuke, si rende protagonista di uno dei momenti nevralgici di quella che possiamo considerare la saga in assoluto migliore di Naruto. Qui il combattimento che lo vede opporsi ai fratelli Sakon e Ukon ha tutto quello che una grande battaglia di Naruto deve possedere: analisi tattica, escalation progressiva della violenza e dei toni, e tecniche dall'impatto sorprendente. Solo che tale scontro rimane davvero l'ultimo assaggio che abbiamo di Kiba nel manga, prima di sparire nell'ombra dei grandi eventi di Shippuden.

Altro personaggio che è stato ingiustamente oscurato dagli intrecci della seconda parte del manga è, purtroppo, Neji. A differenza di Kiba, il possessore del byakugan non è solo una delle figure più amate dai fan di Naruto, ma è di gran lunga uno dei ninja con il maggiore potenziale combattivo. Considerato un genio sin dalla nascita, ha dovuto lottare contro il sistema classista del clan Hyuga, che non gli permetteva, in quanto membro della casata cadetta, di manifestare apertamente il proprio giudizio né di configurarsi come il faro della sua famiglia. Una storia delicata, a cui Masashi Kishimoto ha dedicato grande attenzione lungo il corso di tutta la prima parte del manga. Al punto che il combattimento con Naruto in occasione della fase finale dell'esame chunin è ancora oggi ritenuto uno dei punti più alti dell'opera, sia per la tensione emotiva generata, sia perché ha rappresentato il primo, vero momento, di riscossa per il protagonista. Ed è davvero un peccato capitale che l'autore non sia stato in grado di costruire per Neji un momento egualmente epico nel prosieguo della storia.

E arriviamo al pomo della discordia. Perché nel giudicare Sakura un personaggio dal potenziale sprecato si rischierebbe di incorrere nell'annosa questione su cui si sono prima o poi interrogati tutti i lettori di Naruto: ovvero se la ninja è mai stata giudicabile come un personaggio promettente. Si sa, tra gli amanti del manga, nessuno divide come la compagna di team 7 di Naruto e Sasuke, soprattutto per quel che riguarda il rapporto che l'ha legata al fratello di Itachi, e i comportamenti controversi adottati nei confronti di colui che invece l'ha sempre difesa e supportata, ovvero Naruto.

Però c'è da dire che rispetto a Neji e Kiba, il cammino della ragazza ha trovato il suo sbocco ideale proprio in concomitanza con l'esordio di Shippuden. Qui insieme a Chiyo ha giocato un ruolo fondamentale nel portare Sasori alla sconfitta, in uno di quegli incontri che hanno reso così memorabili le iperboli action della seconda parte del manga. Eppure, non si può fare a meno di provare la sensazione che Sakura potesse dare di più ai fini della storia, come se Kishimoto non avesse avuto il coraggio di osare con un personaggio così universalmente bistrattato dai lettori del manga.