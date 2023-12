Naruto: tre personaggi dai trascorsi oscuri e traumatici

Uno degli elementi simbolici di Naruto, il cardine che ha permesso ai lettori di investire emotivamente nella narrazione, è da ritrovare nelle backstory dei personaggi. Questi si portano dietro delle storie complesse, che li portano di conseguenza a sposare delle pulsioni grette e violente, visibili anche in coloro che si prefigurano come eroi.

D'altronde lo stesso protagonista del manga ha alle spalle una lunga storia di privazioni e discriminazioni, maturate in un'infanzia solitaria, oscura, in cui il ragazzo ha rischiato più volte di toccare il fondo del baratro della disperazione. E in continuità con lo stesso Naruto, nel corso del manga abbiamo avuto il piacere di incontrare molti personaggi che dagli oscuri trascorsi infantili, hanno poi tratto la forza non solo per respingere il richiamo di pulsioni infernali e diaboliche, ma anche (e soprattutto) per imparare a costruire un mondo migliore, in modo da evitare che i posteri vivessero le loro stesse situazioni.

Dopo la nostra ricognizione sui personaggi di cui Kishimoto ha ingiustamente sprecato il potenziale in Naruto, cogliamo qui l'occasione per focalizzare l'attenzione su quelle figure a cui il mangaka ha concesso un passato propriamente drammatico, in cui i sentimenti come l'amore o la fiducia nel prossimo erano soffocati sotto le orme del disagio e delle crudeltà più bieche. In questo senso, una lista che si propone di indagare gli angoli bui dell'esistenza dei personaggi di Naruto non può che iniziare, a tutti gli effetti, da Gaara.

L'immagine che abbiamo di Gaara all'inizio di Shippuden, di un uomo disposto a tutto, anche a sacrificare sé stesso, pur di preservare l'incolumità degli abitanti del suo villaggio, stride con il tunnel di disperazioni a cui lo avevano piegato i traumi del passato. La prima volta che incontriamo il personaggio nel manga è in occasione dell'esame chunin, e qui non sembra contraddistinto da alcuna proprietà redentiva né tanto meno dalla capacità di provare empatia o emozioni di natura positiva ed edificante. Ogni avversario che affronta appare ai suoi occhi come una mera preda, da scarnificare fino all'osso per poi gettarla via, tanto che nel corso di una prova dell'esame avrebbe anche ucciso Rock Lee, se non fosse stato fermato anzitempo da Gai Maito.

Una relazione, questa tra l'allievo e l'insegnante, che contrasta con i rapporti interpersonali conosciuti fino a quel momento dal ragazzo nel Villaggio della sabbia. Gaara, in quanto jinchuriki del monocoda, era trattato dai suoi concittadini alla stregua di un appestato, fenomeno che insieme al dolore per la morte della madre, lo ha portato sul sentiero dell'odio. Almeno finché l'incontro con Naruto, e con la sua ostinazione nel trascendere le sofferenze dell'animo, non lo ha convinto a diventare un riferimento positivo per il suo popolo.

Altro personaggio che ha conosciuto un percorso simile è stato Sasuke. Anche lui come Gaara si è visto privare dell'affetto dei genitori sin dall'infanzia, dopo che il fratello Itachi è arrivato a sterminare tutto il clan Uchiha. Da quel momento ogni sua azione, gesto o pensiero è rivolto a soddisfare il senso di vendetta che lo attanaglia, portandolo addirittura a tradire i propri compagni e ad accettare gli inviti di Orochimaru, pur di acquisire il potere per portare a termine il suo obiettivo. Ed anche davanti alla verità, cioè ai motivi che si celano dietro le azioni di Itachi, nulla può fermare il suo spirito vendicativo. Se non Naruto, che come nel caso di Gaara, lo convincerà che l'unico modo per espiare i peccati (e commemorare quindi il ricordo di Itachi) è quello di diventare il nuovo difensore di Konoha. Un sacrificio a cui anche Boruto Two Blue Vortex 5 ha voluto rendere giustizia.

Proprio in riferimento alla gestione del Villaggio della Foglia, va ancorato il nome di un altro personaggio dai trascorsi oscuri: quello di Danzo. Kishimoto in realtà non ci ha messo al corrente dell'infanzia dell'uomo e dei possibili traumi che lo hanno portato a diventare il cospiratore mefistofelico che tutti noi conosciamo. Però la storia di Danzo, tra epurazioni di massa, macchinazioni e soprusi sistemici, è indubbiamente tra le più oscure di tutto il manga. È stato lui a costringere Itachi ad eliminare un clan percepito sempre più come un problema, così come sono state le sue cospirazioni a mettere all'angolo Shisui, di cui gli ha anche strappato l'occhio, fino a spingerlo al suicidio. E diversamente dai due personaggi di cui sopra, ad un uomo così endemicamente diabolico e impuro, Kishimoto non ha concesso alcuna redenzione, neanche in punto di morte.