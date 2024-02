Naruto: tre tecniche letali nate per cancellare la vita umana

Nell'universo di Naruto ogni tecnica ninja, che sia un ninjutsu o un genjutsu, può caricarsi di una simbologia nefasta: sta al singolo shinobi scegliere come usarla, e soprattutto a quale fine destinarla. Ma è pur vero che alcune mosse risultano intrinsecamente più letali di altre, al punto che il solo utilizzo comporta delle conseguenze mortali.

In un mondo dove l'esercizio del dominio sull'altro risulta spesso l'unico argine che separa lo shinobi da una conclusione tragica della propria esistenza, è logico che i ninja, anche coloro che si fanno testimoni dei valori più edificanti ed eroici, hanno fondato buona parte del loro campionario di mosse – e quindi della loro sopravvivenza – sulla codificazione di tecniche eticamente opinabili, soprattutto tra gli shinobi che beneficiano delle abilità innate, attraverso le quali canalizzano tutto il potere che contraddistingue loro e i clan a cui appartengono. E non è un caso, allora, che alcune delle mosse più letali siano state storicamente utilizzate da alcuni dei ninja dal cuore più nobile, proprio perché per esercitare la giustizia (o il suo contrario) occorre, in un mondo così sprofondato nelle nefandezze (dis)umane, che il ninja si astragga da questioni etiche o moraleggianti, soprattutto quando c'è da tutelare l'incolumità del proprio Villaggio di appartenenza.

È per questo, allora, che nel classificare tre delle tecniche più letali di Naruto, iniziamo proprio con un'enfasi sullo shinobi dal cuore più puro e immacolato che esista a Konoha: vale a dire Choji Akimichi. Come abbiamo visto nell'articolo in cui illustriamo i motivi per cui il Quartetto del Suono è stata una delle minacce più grandi di Naruto, qui il genin della Foglia ha dovuto fare i conti con un avversario diabolico, spietato, il cui unico obiettivo era quello di cancellare a suon di fendenti l'esistenza di un giovane shinobi, pur di compiere la missione a cui era stato destinato da Orochimaru. E costretto dal nemico ad oltrepassare i propri limiti fisiologici, Choji porta all'estremo le proprie abilità relative al Controllo Calorico, tramutandosi in quella Modalità Farfalla che appare, a tutti gli effetti, come un deflagrante gesto sacrificale. La trasgressione biologica a cui sottopone qui il corpo lo porta a recidere internamente tutti gli organi, pur di obliterare il proprio corpo nonché quello del nemico, di cui rimarrà solamente la polvere.

Se la sublimazione del Controllo Calorico di Choji appare così radicale per come sovrappone il sacrificio corporeo all'adozione di un potere folgorante, il Sabaku Kyuu di Gaara risulta invece ancora più letale, dal momento che dietro la tecnica si nasconde la volontà di portare alla morte, attraverso la sofferenza, colui che ne viene soggiogato. Nella Gabbia di Sabbia gli avversari del ninja sembrano infatti delle prede, confinate in una trappola che ne soffoca il respiro vitale, non prima di averne spezzato tutte le ossa e i lembi corporei. I risultati sono spesso mortali, ma ciò che spinge Rock Lee ad astrarsi dal giogo diabolico dell'avversario è la contrarietà semantica che lo shinobi di Konoha incarna, soprattutto rispetto ad un ninja come quello della Sabbia che si nutre (almeno al tempo) di odio e vendetta, a cui l'allievo di Gai Maito oppone valori assolutamente antitetici.

E se per noi lo scontro tra Gaara e Rock Lee riflette i principi filosofici di Naruto, la simbologia di questa battaglia (e per estensione, della Gabbia di Sabbia) è da ritrovare proprio nell'inversione di senso a cui il ninja della Foglia porta il cammino del nemico (poi alleato). E non è un caso, che da quel momento in poi il Sabaku Kyuu, soprattutto dopo la formulazione dell'amicizia tra Gaara e Naruto, sarà utilizzato esclusivamente per difendere – e non offendere – i più deboli.

L'ultima tecnica di cui vogliamo qui parlare è quella più eminentemente letale, dal momento che si origina proprio dalla morte: ovvero il Controllo del Sangue di Hidan. Prelevando una goccia di emoglobina dal corpo dell'avversario, il compagno di Kakuzu può soggiogare l'esistenza di colui che gli si para davanti, ergendosi nel contempo a giudice e carnefice. Il corpo del membro dell'Akatsuki, non appena iniziato il rituale mortifero, si connette così metaforicamente (e soprattutto fisicamente) a quello del nemico, al punto che ogni lacerazione subita dal villain viene trasmessa con eguali effetti all'avversario, facendogli così assaggiare la morte, attraverso una tecnica nata per cancellare la vita umana.