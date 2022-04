Naruto: il tributo di un pallavolista professionista all'Arte del Fuoco degli Uchiha

La serie Naruto racconta il percorso di un ragazzo che nonostante venga discriminato all’interno del suo stesso villaggio, riesce a farsi rispettare e a divenire il principale difensore di quelle mura attraverso l’impegno, la determinazione e sacrificio, valori che hanno influenzato molti fan dell’opera, motivandoli nel corso delle loro vite.

Già in passato molti atleti professionisti in diverse categorie e sport hanno portato sul campo riferimenti a tecniche prese direttamente da Naruto, o anche cosplay dedicati, come il lottatore di MMA Venom vestito come Itachi Uchiha, e stavolta è stato il pallavolista Darlan Ferreira Souza ad onorare la serie. In una delle ultime partite il ventenne brasiliano, prima di andare alla battuta, ha mosso rapidamente le mani assumendo delle posizioni che richiamano l’arte del fuoco, tipica del clan Uchiha.

Il gesto così singolare non è naturalmente sfuggito ai fan dell’opera, come l’utente hi-high-hly che ha riportato su Reddit la clip che trovate in calce, dove si nota distintamente il tributo alla tecnica. Come di consueto diteci cosa ne pensate lasciando un commento nella sezione dedicata. Per finire vi lasciamo alle magnifiche statue di Itachi e Kisame realizzate da Surge Studio, e al progetto di un fan per rendere l'anime di Naruto privo di filler.