Naruto: la triste storia del Team 10 diventa un live action in questo progetto fanmade

Fino a oggi gli adattamenti live action dei più amati anime non hanno avuto il successo sperato per molteplici ragioni. A ribaltare questa tendenza ci sta provando il piccolo studio RE: Anime, sul cui canale YouTube sono presenti dozzine di web series live action, ultima delle quali una dedicata a Naruto.

Da Hunter x Hunter a One Punch Man, il nuovo progetto di RE: Anime è legato a Naruto, e in particolare alla storia del Team 10 guidato dal maestro Asuma. Riviviamo la storia della formazione Ino-Shika-Cho in questo interessante adattamento live action di una delle saghe più emozionanti dell'opera di Masashi Kishimoto.

La serie fanmade mette in scena l'incontro da brividi tra il Team 10 di Konoha e Hidan e Kakuzu dell'Organizzazione Alba. L'episodio, intitolato "Climbing Silver", comincia con Shikamaru e il maestro Asuma che come al loro solito giocano a shogi, intrattenendo nel mentre una conversazione su chi sia il vero leader del Villaggio della Foglia.



In seguito, Asuma, Shikamaru, Izumo e Kotetsu si imbattono nei membri dell'Akatsuki, i quali con saccenza danno inizio allo scontro. Nonostante il progetto non abbia a disposizione un budget elevato, questo adattamento è piuttosto riuscito. Chissà che i riscontri positivi non portino a un live action ufficiale.



