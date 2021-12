Naruto e Tsunade insieme in un bel cosplay che consolida il rapporto tra i due

Il rapporto tra Naruto e Tsunade iniziò in modo particolare: quando il ragazzino biondo la incontrò si trovò davanti una ludopatica ubriacona che ci dava dentro col sakè. Tuttavia la sua forza fu mostrata fin da subito, con il ragazzo che riuscì però a strapparle un'importante promessa.

Anche grazie a Naruto, Tsunade si decise e mosse passi importanti verso la carica di quinto Hokage, dopo la battaglia dei tre sannin. Da quel momento in poi, i due si sono incontrati spesso per l'assegnazione delle varie missioni del Villaggio della Foglia, con il giovane ninja che non si è mai trattenuto anche dal chiamarla nonna. Anche se Tsunade stringerà un importante rapporto con Sakura, è diventata una figura importante anche per il protagonista creato da Masashi Kishimoto.

La taiwanese Hiko si è fatta affiancare da Groro66 per creare un bel momento di Tsunade e Naruto insieme in un cosplay. L'Hokage e il genin si trovano insieme in un ristorante a mangiare ramen e a bere qualcosa, consolidando così il legame sviluppatosi durante la serie, anche se sembra che Naruto abbia dato fondo a molto del suo denaro, contenuto nel piccolo portafogli a forma di ranocchio.

Ecco invece una Tsunade da sola a bere sakè nel cosplay di Shirahime, che sottolinea le sue preferenze.