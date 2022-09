Naruto: Tsunade hokage in questo cosplay con tanto di sakè

Nel mondo di Naruto esistono molti ninja. Alcuni fanno parte di casate importanti e hanno quindi accesso a tecniche segrete o arti innate, altri invece devono lavorare duro per poter sviluppare tecniche o farsi comunque un nome. In ogni caso, la maggior parte di questi ninja cade nell'anonimato e viene lasciata a ruoli marginali.

In pochi possono pensare di poter reggere la forza di Madara Uchiha o Hashirama Senju, praticamente divinità tra i ninja. Ma ci sono comunque ninja estremamente valevoli, come i sannin. Questo terzetto vede tra le sue fila anche Tsunade, nipote proprio di Hashirama e quindi ereditiera di un chakra estremamente potente. La donna si è però ritirata dalla vita da ninja da tempo e soltanto con l'intervento di Naruto è tornata sui suoi passi, accettando il ruolo di hokage offertole da Konoha.

Ora Tsunade diventa hokage in questo cosplay realizzato da Luana. Non manca il suo solito abito grigio con il cappotto verde, ma stavolta indossa il cappello bianco e rosso che simboleggia il titolo di ninja più importante di Konoha. In mano però non si fa mai mancare una tazzina di sakè, una delle sue grandi passioni insieme al gioco d'azzardo.

