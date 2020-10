Naruto: Tsunade si mette in mostra nel cosplay di Emi Apollo

L'anime di Naruto ha compiuto 18 anni pochi giorni fa, e tanti fan in rete hanno deciso di omaggiarlo. Ciò dimostra quanto, anche a distanza di anni dal suo inizio, l'opera sia davvero amata. La trama e i personaggi sono davvero unici e hanno contraddistinto una generazione.

Sicuramente molto ha fatto la presenza di una dicotomia tra Naruto e Sasuke, ma un pochino del merito va anche all'attrattività di personaggi femminili come Tsunade. La donna è diventata Hokage del Villaggio della Foglia dopo la dipartita di Hiruzen Sarutobi. Dopo continue richieste da parte di Jiraiya e una lotta senza quartiere contro Orochimaru, Tsunade ha accettato il ruolo anche grazie alle dimostrazioni di coraggio di Naruto.

Tsunade è da sempre presentata come una delle donne più belle di Naruto e recentemente vi abbiamo presentato un suo cosplay realizzato da Kallisi Vamp. Stavolta vi portiamo tutte le foto pubblicate da Emi Apollo sul suo account Instagram che raffigurano Tsunade sia al tavolo da gioco che sul campo di battaglia. La vediamo quindi in alcune pose che mettono in risalto il seno o la voglia di sakè mentre gioca, pronta a perdere tutto. Nelle ultime foto invece si prepara a combattere utilizzando la tecnica del richiamo.

Un cosplay di Tsunade ben fatto e che riproduce bene fattezze e vestiti della procace hokage.