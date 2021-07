Naruto: Tsunade è perfetta nello splendido cosplay di Alina Becker

L'epopea di Naruto è uno dei titoli più importanti di sempre della rivista Weekly Shonen Jump, una serie che si è protratta per anni e che ha raggiunto persino 700 capitoli di serializzazione. Il successo è stato tale che Masashi Kishimoto sta continuando a lavorare al manga persino dopo averlo concluso.

Ormai da qualche mese Kishimoto ha preso le redini di Boruto dopo il flop di Samurai 8 che non ha ottenuto il successo sperato dall'autore. Il sensei ha così potuto concentrarsi sullo sviluppo della storia e non più soltanto sulla supervisione, con il suo stile narrativo che si è fatto via via sempre più evidente con gli ultimi capitoli dopo la fine dello scontro con Isshiki.

Ad ogni modo, i fan dell'opera non hanno mai dimenticato il prequel di Boruto, Naruto, e ancora oggi continuano a supportare la serie con manifestazioni di creatività quali illustrazioni e cosplay, l'ultimo dei quali a cura di Alina Becker che ha recentemente condiviso una nuova foto del suo set dedicato a Tsunade. Il suo straordinario cosplay in questione, che reinterpreta fedelmente il quinto Hokage, lo potete ammirare nella galleria di immagini in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa interpretazione personale a cura di Alina Becker, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.