Naruto: Tsunade prende vita con lo splendido cosplay di Kallisi Vamp

In Naruto abbiamo visto abbastanza stabilmente Tsunade dal volume 15 in poi, dove è stata anche protagonista insieme agli ex compagni di gruppo Jiraiya e Orochimaru in uno scontro eccezionale. I tre sannin poi non si sono più riuniti nel corso della storia per vari motivi, ma la presenza di Tsunade è stata costante.

Grazie a una delle sue tecniche peculiari, nonostante i cinquant'anni sulle spalle, riesce ad apparire ancora nel pieno della sua giovinezza, come una 25enne. Per questo Tsunade è ancora bellissima ogni volta che la vediamo sia in Naruto che in Boruto: Naruto Next Generations, con il fisico che poi fa il resto.

Nel corso dei mesi vi abbiamo presentato vari cosplay di Tsunade, ma oggi ve ne portiamo uno nuovo con la splendida realizzazione di Kallisi Vamp. Sulla sua pagina Instagram, la cosplayer ha pubblicato ben cinque foto con il suo cosplay di Tsunade, ripresa in varie occasioni: da quella in cui beve il sakè che adora tanto a un'altra con la famosa giacca verde per finire con quella in cui mette ben in mostra il ciondolo.

La realizzazione di Kallisi Vamp le ha valso una marea di likes su Instagram, oltre i diecimila, confermando l'ottima riuscita di questo cosplay a tema Naruto. Sapete che secondo alcuni fan, Tsunade è stata "depotenziata" in Boruto?