Naruto: Tsunade pronta all'azione in questo cosplay insolito con il Byakugo attivo

Diciamolo apertamente: Tsunade attira per un certo motivo. Masashi Kishimoto ha realizzato il fisico dell'Hokage in modo tale da renderlo molto accattivante al pubblico maschile di Naruto e anche preda dei desideri e sguardi di Jiraiya. Le misure di Tsunade rivelate nella serie confermano questa attrattiva verso di lei.

Tuttavia, il personaggio di Naruto non è solo quello. Non stiamo infatti parlando di una semplice donna, bensì di una delle kunoichi più forti di questo universo di ninja e chakra, una combattente in grado di stupire il leggendario Hanzo la Salamandra e di meritarsi dapprima il titolo di Sannin e poi quello di quinto Hokage del Villaggio della Foglia. Ciò vuol dire che è anche un'esperta guerriera con diversi assi nella manica, mostrati tutti durante la Quarta Grande Guerra Ninja quando, a causa dell'intervento di Madara, anche lei è stata costretta a scendere in campo.

E lì utilizzò al massimo il Byakugo e tutte le sue capacità ninja, mostrando una Tsunade che raramente si è vista nel corso di Naruto. La cosplayer Rebecca ha deciso quindi di realizzare un cosplay di Tsunade diverso dal solito dove le sue abilità da kunoichi sono al centro della foto. La realizzazione mostra infatti Tsunade pronta per la battaglia con il Byakugo attivo, con i fasci neri estesi a tutto il resto del corpo. Vi piace questa versione?

Proprio il Byakugo potrebbe tornare in Boruto: Naruto Next Generations nel tentativo di scoprire tutto il possibile sul misterioso Karma.