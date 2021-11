Naruto: Tsunade pronta a bere sakè in questo cosplay di Shirahime

La presentazione di Tsunade è coincisa più con i vizi che con le virtù della donna. Jiraiya propose lei come Hokage in seguito alla morte di Hiruzen Sarutobi, facendo pensare a grandi abilità ninja. Il viaggio di Naruto lo portò però a conoscere, almeno all'inizio, una donna che frequentava sale da gioco e bar in maniera continua.

Solo dopo sono state svelate le doti di Tsunade: un'abilità medica eccellente che la rendono uno degli obiettivi di Orochimaru, una forza spaventosa e un controllo del chakra incredibile, oltre ad alcune tecniche fondamentali a disposizione. Tsunade appare sempre giovane per tutta la durata di Naruto proprio grazie a queste capacità.

La cosplayer Shirahime ha deciso però di basarsi non sulla Hokage seria, bensì quella più tendente al divertimento. Vestito il mantello verde e la divisa grigia, realizza un ottimo cosplay di Tsunade pronta a bere in una taverna. Nella prima foto si vede la sannin intenta a versarsi del sakè in una tazzina e lanciarsi così in una notte di bevute. La ragazza decide poi di regalare ai suoi follower su Instagram anche una foto dall'alto, facendoci osservare un'altra posa.

Per le sue abilità in battaglia, Tsunade ha ricevuto un cosplay con Byakugo attivo che ne esalta la forza. È tuttavia possibile avere l'hokage nella propria stanza grazie a una statuetta di Tsunade da quasi 400 euro.