Naruto: Tsunade protagonista di un cosplay realistico di un'artista brasiliana

La storia di Naruto non ruota unicamente attorno a quella del protagonista omonimo, ma anche nei riguardi di diversi personaggi secondari che hanno assunto un ruolo di rilievo all'interno della storia. La fortuna del Villaggio della Foglia, in particolare, è stata resa tale grazie alla figura dell'Hokage.

I leader di Konoha si sono fatti carico di numerose responsabilità per difendere il villaggio e la stessa Tsunade, in qualità di Quinto Hokage, non è stata da meno visto le enormi e pericolose sfide che ha dovuto affrontare una volta subentrata a Sarutobi.

Proprio per questo, dunque, un'artista brasiliana ha pensato di omaggiare il ninja leggendario in un'interpretazione personale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che ha riscosso qualcosa come 11mila manifestazioni di apprezzamento su twitter grazie all'estrema fedeltà al personaggio originale.

Proprio per questo, dunque, un'artista brasiliana ha pensato di omaggiare il ninja leggendario in un'interpretazione personale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che ha riscosso qualcosa come 11mila manifestazioni di apprezzamento su twitter grazie all'estrema fedeltà al personaggio originale.