Naruto: Tsunade e le sue qualità in questo cosplay che Jiraiya amerebbe

Prima nipote di Hashirama Senju, poi ninja del villaggio della foglia e seguita dal futuro terzo hokage Hiruzen Sarutobi. In seguito è diventata un ninja medico di spessore e uno dei tre sannin, titolo riconosciuto da Hanzo. Chiusa la parentesi da giocatrice vagabonda, è diventata uno dei personaggi più importanti di Naruto.

La morte del terzo hokage causò infatti un vuoto di potere al vertice della piramide del villaggio ninja del protagonista e ciò costrinse a trovare un sostituto. Jiraiya e Naruto andarono così alla ricerca di Tsunade che, dopo varie titubanze e battaglie, oltre che memorie suscitate, accettò il ruolo. Gran parte delle missioni di Naruto e Naruto: Shippuden vengono così assegnate da Tsunade, quinto hokage del Villaggio della Foglia e prima donna a ricoprire l'incarico.

Tsunade è eccezionale per tanti motivi, dalle sue arti mediche alla capacità di manipolare il chakra con tanta precisione e per tanti scopi, garantendole così l'utilizzo di tante arti segrete. Pur non essendo una delle protagoniste, la ninja ha tanti fan: per questo ecco un cosplay su Tsunade di Naruto, preparato da Elizabeth Rage che la mette in mostra in vari modi nel post disponibile in basso.

Siamo certi che questo cosplay di Jiraiya la amerebbe, ma dovrà competere con il cosplay di Tsunade creato da Hannah.