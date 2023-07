Naruto: Tsunade ricreata dalla AI, ecco come sarebbe l'Hokage nella realtà

Sono tanti i ninja apparsi nel mondo di Naruto, ma non tutti sono uguali. Tra chi è nato in famiglie speciali, chi ha un'affinità particolare per un certo tipo di tecniche di lotta e quant'altro, la disparità è sempre dietro l'angolo. Tra chi è più forte degli altri, c'è il clan Senju, uno dei più noti, e che ha sfornato diversi Hokage.

Hashirama, Tobirama e poi anche Tsunade, un personaggio chiave nella serie manga e anime di Naruto. Prima donna a vestire il mantello e il cappello, è conosciuta principalmente come la Quinta Hokage del Villaggio della Foglia. Tsunade è una donna coraggiosa e potente, famosa per la sua grande abilità medica e il suo potente stile di combattimento. È anche conosciuta come "Principessa delle Lumache" a causa del suo contratto con le lumache giganti, che le permettono di utilizzare tecniche mediche avanzate.

Come Quinta Hokage, Tsunade ha il compito di proteggere il Villaggio della Foglia e di prendere decisioni importanti per il suo bene. Nonostante il suo carattere spesso cinico e scorbutico, si preoccupa profondamente per i suoi concittadini e fa di tutto per assicurare la loro sicurezza. Tsunade è anche un membro dei tre sannin, insieme a Jiraiya e Orochimaru. Questo trio è considerato tra i più potenti ninja del loro tempo e sono stati allenati dal Terzo Hokage.

Ma Tsunade è nota per il suo fisico molto sviluppato, in particolare sul seno, che ha attratto diversi sguardi di Jiraiya nel corso del tempo. Ma come sarà la donna nella realtà? A proporlo ci pensa Ckt_909 che ha usato una AI per creare Tsunade. Il fisico è snello e solido, con un accenno di muscoli essendo lei una donna abituata al campo di battaglia, con abiti che ricordano i suoi vestiti iconici e un neo sulla fronte che invece ricorda il Byakugo.

Sicuramente questa non è la Tsunade depotenziata apparsa in Boruto.