Naruto: tutti i 700 capitoli del manga verranno pubblicati in due maxi volumi!

Il manga di Naruto riscuote ancora oggi un successo stratosferico tanto in patria quanto in occidente. I maniaci del collezionismo saranno felici di sapere che, in Giappone, l'opera di Masashi Kishimoto verrà redatta per intero in... due volumi!

Dal forum di Reddit dedicato a Naruto, infatti, emerge un annuncio effettuato in questi giorni: nel corso dell'anno, in Giappone, l'intera opera di Masashi Kishimoto - che si compone di 700 capitoli inclusi alcuni brevi spin-off - verrà redatta in due mastodontici volumi da collezione.

Le due copertine, che recano i volti di Naruto e Sasuke, sono state realizzate da Kishimoto in persona e potete ammirarne le foto in calce all'articolo. Purtroppo non conosciamo i dettagli sulla data di uscita o su eventuali contenuti aggiuntivi dei due manga.

Per il momento l'annuncio rimane un'esclusiva giapponese e non sappiamo se una simile edizione giungerà mai in occidente. In Italia l'opera è stata edita da Planet Manga: la casa editrice sta tuttora pubblicando Boruto: Naruto Next Generations e i romanzi spin-off di Naruto. A voi piacerebbe che i due maxi volumi arrivassero anche nel nostro Paese? Li comprereste a qualunque prezzo?

Intanto, il manga di Boruto - sequel di Naruto - è giunto a un giro di boa importante, come raccontano gli spoiler dei capitoli più recenti.