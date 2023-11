Naruto, un altro Uchiha sopravvisse allo sterminio del Clan?

La continua espansione dell’universo di Naruto con prodotti di diversi media, come spin-off e videogiochi, ha portato ad approfondimenti sul passato della serie, e anche all’introduzione di personaggi inediti ma molto interessanti. L’ultimo riguarda una ragazza del clan Uchiha, sopravvissuta al massacro. Da qui in avanti occhio agli spoiler.

Prima della nascita di Konoha e degli altri villaggi, Hikari Uchiha era una kunoichi piuttosto preparata, non solo dal punto di vista atletico, ma anche per le sue innate abilità legate allo Sharingan, l’arte oculare peculiare degli Uchiha, e un’immensa quantità di chakra nonostante la sua giovane età. Conosciuta anche come Nanashi, la ragazza era addirittura capace di usare la genjutsu Yachihoko, tramite la quale poteva cancellare ricordi alle persone e persino controllare le loro menti.

Tutte capacità che furono sfruttate dal clan Uchiha per affermare la propria supremazia in un periodo segnate dai conflitti, ma che alla fine tramutarono Nanashi in una vera macchina distruttrice. Vista la minaccia rappresentata dalla ragazza, i clan Sarutobi e Senju unirono le forze per sigillarla. Solo anni dopo, nel presente narrativo di Boruto, Nanashi sarebbe tornata in scena, e ciò la rende una dei pochi Uchiha sopravvissuta al massacro di Itachi, sebbene questo sia avvenuto molti anni dopo la sua temporanea sparizione.

Tutti questi dettagli, come anche la sua liberazione, vengono affrontati nella modalità storia del gioco Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, dove Nanachi, da manipolatrice si trasforma in macchina vendicativa, desiderosa di distruggere il mondo degli shinobi dopo il rancore emerso per essere stata sigillata. Tuttavia, sarà proprio l’intervento diretto del giovane Boruto a salvarla, e renderla nuovamente libera di vivere la sua vita, lasciandosi alle spalle sofferenza e rancore.

In conclusione, vi lasciamo a 5 momenti spettacolari della prima saga di Naruto, e aspettiamo le vostre opinioni su Nanashi Uchiha nei commenti.