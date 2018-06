Naruto: una nuova illustrazione ufficiale di Masashi Kishimoto

In occasione della produzione e del debutto del nuovo spettacolo teatrale tradizionale Kabuki ispirato a Naruto, Masashi Kishimoto ha realizzato una stupenda e nuova rappresentazione originale con Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha con spade e in abiti tradizionali giapponesi.

La rappresentazione avverrà con l'ausilio di attori reali e si terrà dal 4 al 27 agosto 2018 presso il teatro Shinbashi Enbujo a Tokyo. Sarà ispirato al manga di Kishimoto e si intitolerà “Super Kabuki II: Naruto”. La regia e la sceneggiatura sarà curata da G2. Naruto e Sasuke saranno rispettivamente interpretati da Minosuke Bando e Hayato Nakamura. La novità è che nel cast dello spettacolo ci sarà anche Madara Uchiha in modaltià Eremita delle Sei Vie della Trasmigrazione e sarà interpretato da Ichikawa Ennosuke IV.

Per quanto riguarda la colonna sonora saranno i Wagakki Band (Samurai Warriors, Shingeki no Kyojin: Hangeki no Noroshi, Twin Star Exorcists) ad eseguirla per lo spettacolo teatrale, che ricordiamo si terrà purtroppo solo in Giappone.

Attualmente è in corso Boruto: Naruto Next Generations, seguito di Naruto, con la pubblicazione del manga e della serie animata. In Italia il manga è edito da Planet Manga con il 4° volume disponibile per l’acquisto.



Cosa ne pensate di questa novità? Vi aspettavate che anche Madara avrebbe partecipato allo spettacolo teatrale? In calce all'articolo potete anche visionare l'immagine originale realizzata da Masashi Kishimoto.