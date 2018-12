Naruto: una tecnologia giapponese è in grado di ricreare il Rasengan!

Quanti tra voi hanno sempre sognato di lanciare un Rasengan, l'iconica tecnica che utilizzano svariati protagonisti in Naruto? A quanto pare, in Giappone, è stata brevettata una tecnologia che permette di ricrearne l'estetica.

Come segnalato dai colleghi di comicbook.com, infatti, sono emersi su Twitter dei brevi video dedicati a una mostra scientifica sull'innovazione indetta in suolo nipponico. Presso questi spazi, è stato mostrato un piccolo brevetto in grado di ricreare tra le proprie mani il Rasengan di Naruto.

Come spiegato nei tweet sottostanti dalle immagini, il congegno (di cui non conosciamo benissimo il funzionamento) permette di proiettare l'immagine sferica e azzurra del chakra che vortica nel palmo delle proprie mani. Lo stesso e identico concetto che anima la Tecnica di livello A inventata da Minato Namikaze, il Quarto Hokage, e trasmessa in seguito al suo maestro Jiraiya, a Kakashi Hatake e infine a Naruto Uzumaki, che ne ha sperimentato l'utilizzo fino a fonderla con il proprio chakra del vento e con quello dei Cercoteri, per poi insegnare la mossa a Konohamaru Sarutobi.

Oggi il Rasengan è arrivato anche a Boruto, figlio del protagonista dell'opera di Masashi Kishimoto, che ha elaborato a sua volta una variante insidiosa: il Rasengan Evanescente. Vi piacerebbe ricreare a vostra volta il Rasengan nelle vostre mani?