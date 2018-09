Naruto: uno sguardo all'interno del libro digitale che include tutti i capitoli del manga

Non molto tempo fa vi abbiamo parlato dell'annuncio relativo a due maxi-volumi che includono - in formato digitale e-book - tutti i 700 capitoli del manga di Naruto. Ora possiamo ammirare l'interno di uno di essi.

Grazie a un video, possiamo ammirare l'interno dell'e-book con la copertina principale dedicata al volto di Naruto. Al posto delle pagine cartacee sono posizionati due piccoli tablet tramite i quali è possibile accedere a una parte dei capitoli del manga originale di Masashi Kishimoto in formato digitale.

I due volumi sono stati annunciati poche settimane fa per il mercato giapponese: purtroppo non è stato ancora specificato se queste fiammanti edizioni digitali saranno disponibili anche al di fuori della terra del Sol Levante, conseguente localizzazione di tutti i 700 capitoli dell'opera in lingua italiana.

Ricordiamo che i diritti di Naruto, in Italia, sono detenuti da Panini Comics per la sottoetichetta Planet Manga: l'editore ha pubblicato tutti e 73 i volumi che compongono l'opera, incluso lo spin-off intitolato "Il Settimo Hokage e il marzo rosso", lo spin-off incentrato su Sarada Uchiha, e alcuni romanzi dedicati ai principali protagonisti.

Vi piacerebbe ricevere questo digibook anche in versione italiana?