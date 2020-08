Naruto urla 'Sasuke!' in ben 9 lingue con i videomontaggi di alcuni fan

Con l'arrivo di internet e la fruizione di opere in lingua originale, i fan si sono iniziati a chiedere se il proprio paese realizzasse a dovere la versione doppiata di un film o di un anime. Per questo ormai su Youtube è pieno di video che mostrano scene particolari con le voci in più lingue. Il fenomeno non ha risparmiato Naruto: Shippuden.

Come saprete, sul finire della prima serie, Naruto perse la battaglia con Sasuke alla Valle dell'Epilogo. Sasuke si allontanò così dal villaggio e non lo rivedemmo fino al secondo arco narrativo di Naruto: Shippuden, quando un più cresciuto Naruto Uzumaki si infiltrò nel covo di Orochimaru per provare a salvare il suo amico. Solo che Sasuke ormai era cambiato e non pensò di farsi scrupoli contro l'ex compagno di Konoha.

Durante quella scena di Naruto: Shippuden, in originale Naruto urlò "Sasuke!" chiedendo spiegazioni all'amico e proprio quei secondi sono stati presi per paragonare il doppiaggio nelle varie lingue. Di seguito potete osservare un tweet dove la scena di Naruto viene portata ovviamente in giapponese e paragonata al doppiaggio inglese, tedesco, francese, messicano, spagnolo e anche italiano. Salta subito all'orecchio come nella versione nostrana non sia minimamente menzionato il nome Sasuke. Cosa ne pensate di questa realizzazione?

Sempre a proposito dell'Uchiha, non perdetevi l'eccezionale cosplay di Sasuke i Hollymolly. Un fan invece ha deciso di ricordare un'altra scena di Naruto: Shippuden, con Maito Gai che raggiunge il suo apice.