Naruto, in uscita un nuovo film? Ecco cosa sappiamo!

L'ultima volta che abbiamo visto Naruto sul grande schermo è stato nel 2015, con l'uscita di Boruto: Naruto The Movie, che ha preceduto l'uscita della serie anime Boruto: The Next Generation, mostrando le avventure del figlio del Settimo Hokage.

Lo Studio Pierrot ha preso una pausa dalla produzione della serie Boruto, focalizzandosi maggiormente sui nuovi episodi dell'anime di Naruto, in uscita il 3 settembre 2023. Questo potrebbe essere il momento più adatto per lavorare a un nuovo lungometraggio ispirato alla storyline originale.

L'ultimo film uscito, così come la serie Boruto: The Next Generation, è considerato "canon", ossia, anche nel caso di Dragon Ball, gli autori che si occupano della creazione dell'anime compongono contenuti originali pensati per i lungometraggi e che altrimenti non avrebbero avuto modo di essere inseriti all'interno della storia originale di Naruto.

Lo Studio Pierrot ha recentemente pubblicato l'opera Black Clover: la spada dell'Imperatore magico, disponibile sulla piattaforma streaming Netflix, dimostrando la grande capacità di adattare i franchise per dei lungometraggi di successo.

Ci sono stati undici film che ripercorrono la storia di Naruto e, sebbene ce ne sia solo uno con protagonista Boruto Uzumkaki, ci sono ancora molti racconti da scoprire circa la storia del Villaggio della Foglia. Oltre a rivisitare semplicemente la prima vita di Naruto, un nuovo film potrebbe concentrarsi su molti degli eventi che circondano personaggi come i fondatori di Konoha, Jiraiya o Minato.

Recentemente è stato reso disponibile su MangaPlus lo spin-off di Naruto incentrato su Minato, il padre del nostro ninja e quarto Hokage del Villaggio della Foglia. Il capitolo one-shot è costituito da 55 pagine e attualmente, sebbene sia disponibile in diverse lingue, non è tradotto in italiano.