Naruto Uzumaki contro Ichigo di Bleach in questa fantastica fan animation

Gli scontri di Naruto e di Bleach sono alcuni dei più epici del panorama shonen. Per oltre un decennio, le battaglie del giovane ninja biondo e dello shinigami con l'abito nero l'hanno fatta da padrone: chi dimentica infatti Naruto VS Pain o Ichigo VS Aizen? E questi soltanto se vogliamo trattenerci ai due protagonisti.

C'è uno scontro che però non vedremo mai: Naruto Uzumaki VS Ichigo Kurosaki. Ovviamente Tite Kubo e Masashi Kishimoto non hanno intenzione di fare un mash up ufficiale dei loro universi, cosa molto difficile si realizzi, quindi vedere il mondo di Naruto e quello di Bleach nello stesso manga, anche se per poco, è un'ipotesi da scartare.

Diversa è però la situazione quando si parla delle realizzazioni fanmade. Gli appassionati sono sempre attivi e soprattutto sono sempre di più. Grazie alle capacità sviluppate negli anni, Early-Ad ha postato su Reddit un progetto a cui sta lavorando: un anime di Naruto VS Ichigo. Naruto è in modalità Volpe a Nove Code, come si vede dai lampi gialli scatenati dai suoi movimenti mentre Ichigo sta usando la forma Arrancar, dato il corno che spunta in un certo frame.

La coreografia sembra ben realizzata, nonostante il lavoro sia un work in progress e abbia quindi evidenti mancanze. I tre video in basso racchiusi nel post sono la dimostrazione del lavoro svolto, cosa vi sembra? I personaggi di Bleach torneranno su Disney+ col nuovo anime, mentre il mondo di Naruto continua a vivere nel manga di Boruto.