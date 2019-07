Naruto: vediamo le copertine dei volumi 4 e 5 dell'edizione speciale

Dopo la campagna di successo per raccogliere il manga di Naruto in eBook, tutti i fan del ninja originario del Villaggio della Foglia, potranno completare la propria collezione del manga grazie alla speciale riedizione Remix.

Per ora è composta da 5 volumi, nel tweet che trovate in fondo alla notizia potrete vedere le copertine delle nuove uscite. Il volume numero 4 presenta in primo piano i personaggi di Naruto e di Neji Hyuga, e sarà composto dai capitoli 91 fino al 115. Seguiremo quindi tutta la storia dell'esame di selezione dei chunin. Nella copertina del quinto numero dell'opera troviamo invece i personaggi di Kankuro, Temari e Gaara, pronti ad affrontare il protagonista del manga scritto da Masashi Kishimoto. All'interno del volume troveremo i capitoli 116 fino ad arrivare al 145.

L'emozionante esame di selezione dei chunin sarà quindi l'avvenimento principale dei due volumi; siamo sicuri che anche i fan di vecchia data non vedranno l'ora di rileggere una delle saghe più importanti e famose della storia di Naruto.

Inoltre segnaliamo che sono in lavorazione due nuove light novel sulla serie di Naruto, opere scritte per festeggiare i 20 anni dell'opera, pubblicata per la prima volta sulla rivista Weekly Shonen Jump nel 1999. Anche se non sappiamo ancora se le due novel arriveranno in Italia, la fama mondiale di cui gode il manga di Kishimoto sarà un grande incentivo per portare i racconti in tutti i principali mercati mondiali.