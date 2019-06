Naruto: vediamo uno splendido cosplay di Ino Yamanaka

Mentre la serie di Masashi Kishimoto, Naruto, vedeva il suo omonimo protagonista alle prese con la nascita di una rivalità con uno degli ultimi membri ancora in vita del clan Uchiha, Sasuke, la rivalità tra Sakura e Ino era forse più brutale e crudele. La ninja di Konoha, Ino Yamanaka, faceva parte di Team di Asuma insieme a Choji a Shikamaru.

Quest'ultima ha sempre disprezzato Sakura a causa della loro rivalità in amore per Sasuke. Tuttavia, nel corso delle serie sono entrambe cresciute e maturate, fino a diventare amiche e compagne in Boruto: Naruto Next Generations.

Per tutti i fan del personaggio, l'utente Reddit Tsukikakececlay ha dato vita alla bellissima Ino, con lo stupendo cosplay che potete trovare in calce alla notizia. La qualità del cosplay è decisamente buona, il costume è pressoché indentico e anche i capelli, il trucco e gli occhi sono esattamente come il personaggio disegnato da Kishimoto.

Ricordiamo che Ino Yamanaka, alla fine abbandonò il suo amore per Sasuke ed ebbe così un figlio, Inojin, da Sai, il membro del Team 7, che porterà avanti la loro eredità nella nuova serie. Inoltre, Boruto: Naruto Next Generation ha visto il ritorno di Sasuke, mentre è stata recentemente annunciata la nuova opening theme dell'anime.