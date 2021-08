Naruto: la vendetta di Shikamaru continua nel nuovo trailer del live action fanmade

Il piccolo studio "indie" RE:Anime continua imperterrito nel suo progetto: raccontare uno degli archi narrativi più commoventi di Naruto Shippuden in un impressionante live action che omaggia l'opera di Masashi Kishimoto. Andiamo alla scoperta del nuovo teaser trailer pubblicato su YouTube.

In precedenza, vi abbiamo già raccontato di RE:Anime, un piccolo studio che sta tentando di raccontare la triste storia del Team 10 in un live action realizzato con i fiocchi. Data la quantità di effetti speciali necessari per un'opera come quella creata da Masashi Kishimoto, il passo falso era dietro l'angolo. I ragazzi di RE:Anime, però, ci stanno regalando un vero e proprio capolavoro, degno di essere riconosciuto ufficialmente.

Questo particolare progetto segue gli eventi della Saga di Hidan e Kakuzu: i distruttori immortali, arco narrativo nel quale la formazione Ino-Shika-Cho perde un tassello fondamentale. In cerca di vendetta, la squadra guidata da Shikamaru Nara si unisce al maestro Kakashi per andare alla ricerca dei due componenti dell'Organizzazione Alba.

La serie realizzata da RE:Anime è ormai giunta al quarto episodio, con il quinto che verrà pubblicato a breve. Come possiamo vedere dal teaser trailer della prossima puntata pubblicato dallo studio, in questo nuovo appuntamento vedremo il combattimento tra Shikamaru e Hidan. Kakuzu, invece, sarà impegnato con Ino Yamanaka, Choji Akimichi e Kakashi Hatake, il quale è pronto a colpire con il suo micidiale Chidori.

E voi state seguendo questa serie live action? Cosa ne pensate dell'anteprima della prossima puntata?