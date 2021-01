Naruto: il vero volto di Kakashi, ecco in quale episodio è possibile vederlo

Kakashi Hatake è uno dei personaggi principali del mondo di Naruto. Jonin ed ex Anbu, rispettato da tanti ninja alleati e avversari, ha visto la sua fama crescere anche grazie allo Sharingan. Ma la curiosità sulla sua figura è cresciuta anche a causa della maschera che ha perennemente a nascondergli la parte inferiore del viso.

Infatti, a differenza del coprifronte sull'occhio sinistro che viene spesso sollevato per mostrare lo Sharingan di cui è dotato, la maschera che copre naso, bocca e guance del jonin non viene mai eliminata nell'anime di Naruto, in Naruto: Shippuden o nelle recenti apparizioni in Boruto: Naruto Next Generations. In realtà i ragazzi inizialmente ci vanno vicino con un episodio speciale di Naruto, ma è con la seconda serie che i fan possono vedere finalmente il volto di Kakashi.

L'episodio in questione è il 469 ed è tratto da un capitolo speciale disegnato da Masashi Kishimoto dopo la fine del manga, numerato come 700,2. Pur non mostrando il proprio volto ai suoi allievi, Kishimoto - e di conseguenza la produzione dell'anime - consentono solo agli spettatori di vedere Kakashi senza maschera, svelando un volto praticamente normale. Tutto ciò vuole probabilmente rimarcare come un ninja debba agire nell'ombra e pertanto una maschera è un elemento fondamentale per infiltrarsi alla meglio in paesi nemici.

La maschera però ultimamente è diventato un simbolo e infatti Kakashi è stato preso a modello per combattere il Coronavirus.