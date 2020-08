Naruto: la versione definitiva di Sasuke si mostra nel cosplay di h0llymolly

L'eredità di Naruto, l'opera magna di Masashi Kishimoto, è ormai tutta tra le mani del suo sequel spin-off curato da Mikio Ikemoto e Ukyo Kodachi. Nonostante questo, la serie originale è stata garante di una popolarità senza eguali, frutto di una storia interessante e di un lento sviluppo della caratterizzazione dei personaggi.

Ancora oggi, infatti, gli editori continuano a puntare sul manga proponendo saltuariamente edizioni speciali dei volumi. Inevitabilmente, ciò può portare anche ad alcune polemiche quando il risultato non risponde alle aspettative, caso esemplare è il polverone innalzato dalla copertina curata da un artista Marvel per Viz Media.

Ma alle spalle delle case editrici continua l'estenuante lavoro di supporto da parte delle community che, attraverso la creatività dei propri utenti, celebrano il franchise con geniali illustrazioni e rappresentazioni tridimensionali dei personaggi. L'ultima delle quali è firmata h0llymolly, cosplayer con oltre 160 mila seguaci solo su Instragm, che ha tentato di riproporre l'ultima versione di Sasuke Uchiha mostrata nel manga, ovvero con lo sharingan e il rinnegan. Il risultato in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ha riscosso un ovazione da parte del pubblico, a riprova di oltre 26 mila manifestazioni positive allegate alla foto.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay, vi piace? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata a questo easter egg dell'anime recentemente scoperto.