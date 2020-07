Naruto: il viaggio percorso dal protagonista fu ideato da Kishimoto ben prima di Shippuden

Quella di Narute è una tra le serie più importanti e famose dell'industria, un'epopea che tra capitoli del manga ed episodi dell'adattamento anime ha visto milioni e milioni di fan rimanere estasiati dalle avventure di quel gruppo di ninja che oggi molti di noi ricordano con grandissima felicità e nostalgia.

Naruto in particolare, in quanto protagonista, è sempre stato al centro delle vicende e nel corso della storia è andato a delinearsi il suo percorso di crescita, con Naruto Shippuden in particolare che avrebbe infine segnato il suo futuro, portandolo a divenire il Settimo Hokage del Villaggio della Foglia, amato e rispettato da tutti, un viaggio di crescita esteriore ed interiore che ci ha accompagnato per anni e anni.

Ebbene, un utente su Reddit ha recentemente pubblicato la cover del 96° capitolo del manga, intitolato "Un visitatore inaspettato" e raffigurante proprio il giovane Naruto ma questa volta raffigurato nei possibili panni di un Jounin (come visionabile a fondo news), di fatto mettendo in mostra come Masashi Kishimoto avesse già ben chiaro in mente il percorso - e il traguardo - che avrebbe caratterizzato il viaggio di Naruto. Dopotutto, non di rado produzioni particolarmente lunghe sono già "complete" nella mente di chi le sta realizzando.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che su MangaPlus è stata resa disponibile una delle più famose battaglie viste in Naruto. Inoltre, giusto recentemente un fan ha conquistato gli utenti con uno splendido cosplay a tema Naruto dedicato a Itachi Uchiha.