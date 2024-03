Naruto: il lungo viaggio di Zabuza dall'oblio del dolore verso la redenzione

Seppure ogni Villaggio in Naruto nasca e si sviluppi a partire da un sistema socio-politico di stampo militarista, alcuni di questi, come quello della Nebbia, introiettano nella quotidianità dei loro cittadini una mentalità guerresca. Ed è a questo contesto che occorre legare le crisi di Zabuza, condannato sin dall'infanzia ad una vita di privazioni.

In continuità con i suoi concittadini, l'ormai ex spadaccino della Nebbia ha conosciuto lungo tutto il suo periodo di formazione solo miseria e dolore. I metodi militaristi con cui è stato cresciuto, sia come ninja che come individuo, ne hanno forgiato nel sangue il carattere, privandolo al tempo stesso della capacità di provare affetto per l'altro, e soprattutto di codificare un sistema di valori o una bussola morale che avesse nell'etica la sua matrice fondativa. Agli occhi dello shinobi, poi divenuto fuorilegge, l'unica possibilità che gli si presentava per esprimere la propria individualità, l'unico elemento che lo faceva sentire vivo in un contesto arido di sentimenti e complicità emotive, era lo scontro fisico, la necessità di inseguire la “via della spada” anche in faccia all'obliterazione di qualsiasi istanza di moralità.

Non sopportando più le pressioni del Villaggio, decide perciò di allontanarsi da Kirigakure, dando così vita ad un'esistenza sì cadenzata da ulteriori stenti e miserie, ma nella quale poteva essere finalmente “libero” di decidere il proprio corso esistenziale, senza sottomettersi ai dettami avvilenti e diabolici di un sistema socio-politico che vedeva l'individuo come mero strumento di morte e distruzione. E proprio la lunga e intensa amicizia con Haku, fortificata da anni di soprusi e prevaricazioni, lo porta ad aprirsi ad emozioni più eminentemente positive ed edificanti, che gli illustreranno, all'inizio del manga, la (dura) strada verso la redenzione.

Ciò che rende il villain così centrale nell'economia della serie è da individuare non tanto nella sua (tragica) storia, ma in ciò che il suo percorso comporta per le evoluzioni dei protagonisti. Come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo i motivi per cui lo scontro con Zabuza e Haku rivela il cuore ideologico di Naruto, da qualunque prospettiva la si guardi, la battaglia tra i ninja del Team 7 e i due shinobi della Nebbia assume la valenza di iniziazione metaforica per tutti coloro che sono coinvolti nel confronto, soprattutto per quanto riguarda i tre allievi di Kakashi. La missione in questione, che come ben ricordano i lettori del manga si tramuta improvvisamente da spedizione di grado “D” ad una di livello A o addirittura S, pone Naruto, Sasuke e Sakura davanti ad un pericolo tanto radicale quanto inatteso, che li costringe da un lato a prendere contatto con le nefandezze del mondo in cui sono calati, e dall'altro a bruciare le tappe dei processi di crescita pur di sovvertire un'incombenza che appare, a tutti gli effetti, insoverchiabile.

Agli occhi dei protagonisti, il personaggio di Zabuza diventa l'incarnazione di universo diabolico, incerto, dove la morte è dietro l'angolo e in cui occorre superare i propri limiti pur di respingere il richiamo nefasto delle ingiustizie, portandoli così a formulare quegli stessi ideali su cui da un lato Naruto avrebbe codificato la sua natura eroica da shinobi, e dall'altro l'autore avrebbe comunicato tutte le istanze tematiche su cui si sarebbero da quel momento fondate le impalcature (ideologiche e semantiche) dell'opera.

Non è un caso, allora, che in tempi recenti il regista di Naruto abbia rivelato che i fratelli di Zabuza dovevano essere i villain finali del manga, a testimonianza di quanto Masashi Kishimoto considerasse lo spadaccino della Nebbia come un personaggio cardine per la storia, non solo a fini narrativi, ma soprattutto in termini simbolici.

Ecco allora che nel corso del primissimo arco narrativo dell'opera il mangaka pone sin da subito l'attenzione sui valori dei due “villain” della Nebbia, servendosi di entrambi alla stregua di “veicoli tematici”, al fine di mostrare come tali shinobi abbiano dovuto mutare prospettive e obiettivi per rispondere alle logiche disumane dell'universo in cui (soprav)vivono, al punto che la proliferazione di azioni opinabili ed eticamente non-condivisibili in cui si sono profusi Zabuza e Haku è da individuare non in una loro supposta crudeltà, ma nelle ingiustizie a cui li ha sottoposti il mondo dei ninja. Portando così lo spadaccino a prefigurarsi come il prototipo stesso degli antagonisti della narrazione: tutti uniti dal desiderio di soverchiare l'oblio delle disperazioni in cui rischiano, quotidianamente, di affondare.