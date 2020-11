Naruto: il video di un fan mostra le abilità di Shikamaru

Uno dei personaggi preferiti del franchise del manga di Masashi Kishimoto, Naruto, è il ninja manipolatore delle ombre, Shikamaru. Un fan è riuscito a fondere l’anime con la vita reale grazie ad un'animazione, per farci vedere tutta la potenza di uno dei ninja più forti del Villaggio della Foglia.

Il ninja del Team 10 ha sempre dato prova delle sue capacità e delle sue incredibili strategie più di una volta, ed è stato amato dai fan da subito, nonostante non abbia gli stessi poteri di Naruto e Sasuke.

Shikamaru ha continuato a salire nelle classifiche da quando ha fatto il suo debutto nell’anime di Naruto, fino ad arrivare ad avere un ruolo molto importante nelle serie Naruto: Shippuden e Boruto: Naruto Next Generations, più per le sue abilità di stratega che per la forza in battaglia. Il potere di Shikamaru è quello di poter manipolare la sua ombra, fino ad usarla per controllare i nemici se questa riesce a toccare i loro corpi.

Su Instagram, l’artista t_.man è riuscito a creare un video magnifico, unendo un video con riprese dal vivo e animazioni che mostrano le abilità del ninja delle ombre.

Boruto: Naruto Next Generations è tra gli anime più seguiti in questo momento, nel manga il clan Otsutsuki sta creando scompiglio sulla terra e nell'ultimo capitolo del manga Naruto sta rischiando la vita.