Naruto: nuovo video promozionale per i 20 anni, i protagonisti sono dell'Akatsuki

La storia del mondo di Naruto Uzumaki si è spostata da diversi anni sulla nuova generazione. Se però il manga è ancora in corso, non si può dire lo stesso sull'anime di Boruto: Naruto Next Generations, che invece si concluderà a fine marzo. Tuttavia lo stop sarà temporaneo, e nel frattempo tornerà la prima serie con degli episodi speciali.

Infatti a fine anno ci sarà un anime celebrativo di Naruto composto da quattro episodi speciali, così da festeggiare il ventesimo anniversario della serie. Ovviamente i festeggiamenti vengono portati avanti anche in altri modi, come successo con la realizzazione di questo video speciale visibile in basso.

Per commemorare la serie, infatti, è stato realizzato un video speciale con l'Akatsuki protagonista. L'organizzazione Alba, così nota in italiano, è un'organizzazione criminale famosissima in Naruto e che per diverso tempo ha fatto da antagonista principale della serie. Fondata da Nagato, un ninja di Amegakure, l'Akatsuki è composta da alcuni dei ninja più potenti del mondo, con l'obiettivo di creare un nuovo ordine mondiale attraverso la conquista e la distruzione dei villaggi ninja.

I membri dell'Akatsuki sono facilmente riconoscibili per le loro lunghe mantelle nere e per i loro anelli con alcuni kanji impressi al loro interno. Ogni membro dell'Akatsuki ha una personalità e un set di abilità unici, rendendo l'organizzazione estremamente pericolosa e difficile da affrontare. Tra i membri più famosi dell'Akatsuki vi sono Itachi Uchiha, Kisame Hoshigaki, Deidara, Sasori e Orochimaru.

In questo video si parte con il famoso Itachi, poi si passa alla statua del Gedo Mazo e via via tutti gli altri membri dell'Akatsuki con le loro pose più iconiche. Sicuramente anche loro torneranno nei quattro episodi attesi per fine anno.