Naruto: un video speciale per celebrare la top 20, ecco l'evoluzione dei voti

Più di venti anni per Naruto senza sentirli. Il manga di Masashi Kishimoto rimane sempre attuale, con un gran numero di lettori - o di spettatori, per chi predilige l'anime - che lo scoprono o riscoprono ogni anno. La storia di questi ninja rimane infatti scolpita nella pietra, essendo uno degli shonen più famosi della storia.

Per festeggiare i venti anni dell'anime, è stato indetto il sondaggio Narutop99, volto a trovare i 99 personaggi più amati di Naruto a livello mondiale. E così, settimana dopo settimana, gli utenti hanno espresso il loro voto, facendo vincere Minato Namikaze, il quarto Hokage, che sarà così anche protagonista di un manga breve. I risultati però sono stati dati in modo speciale: oltre l'illustrazione con i venti personaggi più votati, creata da Masashi Kishimoto, è stato realizzato un video con gli stessi.

La classifica in video con la top 20 dei personaggi più amati di Naruto parte naturalmente dalla ventesima posizione, occupata da Rock Lee con 39.325 voti. Da lì in poi si va a salire, passando per Hashirama, Gaara, Jiraiya, Sasuke, Naruto e tutti gli altri, con le tre posizioni principali occupate, in ordine dalla più bassa alla più alta, Sakura Haruno con 489.619 voti, Itachi Uchiha con 505.014 voti, e infine Minato con 792.257 voti. Un distacco enorme per il quarto hokage, che non aveva chance di sconfitta.

Questo viene confermato anche dall'infografica con i voti nel tempo del sondaggio di Naruto, che mostra come Itachi e Minato inizialmente erano appaiati, con qualche punto in più per l'Uchiha, ma nel periodo natalizio le cose sono cambiate radicalmente con l'hokage che ha messo il turbo. A sorprendere invece è stata Sakura che, a gennaio, ha ricevuto un numero costante ed enorme di voti ogni giorno, arrivando addirittura ad insidiare la seconda posizione di Itachi, che intanto si era distaccato dalle altre posizioni, sia sopra che sotto.

È stato un sondaggio ricco di sorprese, voi avete partecipato? E qual è il vostro personaggio preferito di Naruto?