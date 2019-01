Naruto viene coinvolto in una toccante 10 year challenge

Naruto ormai è entrato da lungo tempo nel cuore dei fan, grazie all'inizio della sua carriera fumettistica nel 1999, seguita poi da quella animata nel 2002. Ora, con l'arrivo di una nuova challenge che sta spopolando in rete, alcuni fan hanno deciso di rendere omaggio all'opera.

Su Reddit è infatti spuntata una 10 year challenge che ritrae proprio Naruto e il percorso che ha fatto da ninja, riassumendo in due sole immagini tutta la storia che abbiamo seguito da assidui lettori. Nell'immagine che potete vedere in calce troviamo a sinistra la partenza con Jiraiya dal villaggio della foglia, dopo aver perso lo scontro con Sasuke, mentre a destra lo vediamo di spalle indossare l'iconico mantello da Hokage, come sulla copertina del settantaduesimo volume.

La storia di Naruto sta naturalmente continuando con il popolare spin-off dedicato al figlio, Boruto: Naruto Next Generations, che sta mostrando via via anche nuovi aspetti del popolare capo del villaggio. Ai fan cadrà sicuramente l'occhio proprio su Jiraiya, ormai assente da tantissimi anni a causa della morte trovata nello scontro con Pain al Villaggio della Pioggia. Invece voi quali momenti di Naruto avreste scelto per raffigurare al meglio questa nuova challenge?