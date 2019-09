Naruto: il Villaggio della Foglia è ora visitabile nel più grande parco a tema giapponese

In occasione del ventesimo anniversario di Naruto, l'incredibile opera del mangaka Masashi Kishimoto, è stato creato in Giappone il parco a tema più grande che si sia mai visto. Il parco, oltre ad una miriade di citazioni e ad una perfetta rappresentazione del Villaggio della Foglia, include tantissimi negozi e delle missioni per i partecipanti.

Il parco divertimenti, chiamato Nijigen no Mori, ha aperto i battenti ad aprile e ha continuato ad espandersi e ad introdurre nuove attrazioni sin da allora. Ad oggi, il Nijigen no Mori conta tra le attrazioni: l'incredibile replica del Villaggio della Foglia visibile nel video in calce, una riproduzione del Monte degli Hokage e del serpente di Orochimaru, diversi negozi di ramen e di merchandise dedicati ai mondi di Naruto e Boruto, delle speciali quest per i partecipanti e delle repliche 1:1 di alcuni luoghi tratti dall'anime.

Il prezzo d'ingresso per visitare il parco è di circa 3500 yen (30 euro), un costo decisamente abbordabile viste le incredibili spese sostenute dagli organizzatori. Ad oggi l'evento è stato definito un successo, viste le migliaia di visitatori che attrae ogni giorno.

E voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe visitarlo?